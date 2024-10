Plus Hübingen Eigenleistung an Buchfinkenhalle? Hübingen will bei Sanierung des Außenbereichs sparen Von Maja Wagener i Das in die Jahre gekommene Außengelände der Buchfinkenhalle in Hübingen wird neu gestaltet, das beschloss der Gemeinderat nach eingehender Beratung. Einige Arbeiten sollen im Dorf übernommen werden. Foto: Maja Wagener Der Außenbereich der Buchfinkenhalle in Hübingen soll saniert werden. Über die Details wurde der neue Gemeinderat nun informiert. Wie die gestiegenen Kosten aufgefangen werden können: Darüber beriet das Gremium mit der Planerin. Lesezeit: 3 Minuten

Risse ziehen sich durch den aufgeworfenen Asphalt an der Buchfinkenhalle in Hübingen – der Ort, wo bei Festen die Musik spielt, zeigt eine Schräge. Deshalb plant die Gemeinde die Sanierung. Dass die nicht nur schön, sondern auch teuer wird, zeigte Katharina Häuser vom Planwerk Häuser in Boppard bei ihrer Präsentation ...