Thomas Mentsches war auf dem Weg ins Tonstudio, um die letzten Aufnahmen für ein neues Album zu tätigen, als ihn plötzlich angesichts des gerade begonnenen Krieges in der Ukraine ein Gefühl der Wut, der Hilf- und Hoffnungslosigkeit überkam. Um diesem Gefühl aktiv entgegenzutreten, schrieb der in Hachenburg lebende Singer und Songwriter umgehend den Titel „The Road to Kiev“ und nahm diesen gleich drauf mit seinem Musikpartner Wesson Green aus Telgte auf.