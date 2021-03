Montabaur

Ei,ei,ei: Riesige Ostereier lassen in Montabaur Frühlingslaune aufkommen

Die Mon-Stilettos in Schuhgröße XXL sind als Wahrzeichen der Schusterstadt mittlerweile ein gewohnter Anblick in Montabaur. Mit Frühlingsbeginn kommen für einige Wochen jedoch neue Objekte hinzu: Acht riesige Ostereier, gestaltet von heimischen Künstlerinnen, bereichern die Aktion „Montabaur blüht auf“. Darauf macht die Stadt in einer Pressemitteilung aufmerksam.