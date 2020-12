Ehepaar kauft Kleinod in Enspel: Adrian-Haus bekommt eine neue Zukunft

Enspel

Die Tapete hängt von der Wand und zeigt ihre Moden aus mehr als einem halben Jahrhundert. Ein Stoffvorhang dient als Tür, in der Decke klafft ein Loch, aus dem die „Eingeweide“ hervorlugen. Unter der Dachschräge stehen Plastikeimer, um den Regen aufzufangen. Ist es nicht ein Elend? Diese Bilder würden reichen, um erfolgreiche Spendenaufrufe zu starten oder um „Zuhause im Glück“ wieder zu reaktivieren. Aber der Schein trügt. Die beiden Menschen, die hier ausharren, sehen ganz entspannt aus, ja zufrieden! Und tatsächlich: Die Bolleröfen wärmen die Räume, Kerzenlicht und Deko schaffen ein liebenswürdiges Ambiente, Gemälde hängen hier und dort an der Wand. Das alte, eingedellte Sonnenblumenbild passt gerade perfekt in den Flur.