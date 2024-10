Plus Kreis Altenkirchen Egal, ob christlicher oder irischer Ursprung: „All Hallows' Eve“ ist der Abend vor Allerheiligen Von Maja Wagener i Viele Privatleute und Institutionen schmücken ihre Gärten (wie hier in Erfurt) fantasievoll vor Halloween. Foto: Birgit Piehler Ob Halloween einen keltischen oder einen christlichen Ursprung hat, ist nicht so ganz klar. Lesezeit: 1 Minute

Ursprünglich irische Christen deklarierten den Abend, an dem sich Kinder verkleiden und zunächst in den USA, nun auch immer mehr bei uns, von Tür zu Tür wandern und mit dem Hinweis „Süßes, sonst gibt's Saures“ Leckereien einfordern, für sich und leiten dessen Namen von „All Hallows’ Eve“, also den Vorabend ...