E-Carsharing gibt es nun auch in Wirges: Fan von Elektromobilität ergreift die Initiative

Nach der Ortsgemeinde Staudt bietet nun auch der Wirgeser Unternehmer Uli Kaiser in der Stadt Wirges ein E-Carsharing-Konzept an. Der Elektromeister hat in ein Elektroauto, einen E-Corsa, samt Ladestation investiert, die ihren Standort in zentraler Lage am Hans-Schweitzer-Platz auf dem Parkplatz neben der früheren Kreissparkassen-Filiale in Wirges haben. Hier können umweltbewusste Bürger ab sofort das Elektroauto gegen eine Leihgebühr für private Fahrten mieten. Dabei ist das Wirgeser E-Carsharing – ebenso wie das Staudter Modell (wir berichteten) – eine ökologische Mobilitätslösung, die umweltfreundliche Elektroautos und Strom aus erneuerbaren Energien miteinander verbindet.