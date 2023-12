Einem 59-jährigen Mann wird am Koblenzer Landgericht vorgeworfen, seinen alten Schulfreund (60) im Oktober 2022 in dessen Wohnung in Ebernhahn nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren aufgrund neuester Erkenntnisse jedoch zu einem ganz anderen Urteil, als zu erwarten ist.