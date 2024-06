Plus Langenbach b. K

Eberhard Strunk im Interview: Feuerwehrwettbewerbe machen für Einsätze fit

i Der ehemalige Landeswettbewerbsleiter Eberhard Strunk aus Langenbach hat bei den Feuerwehrolympiaden viele Kontakte in aller Herren Länder geknüpft. Foto: Röder-Moldenhauer

Ohne zu übertreiben, ist der ehemalige Landeswettbewerbsleiter vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Eberhard Strunk, eine Koryphäe, was internationale Feuerwehrwettbewerbe anbelangt. Über Jahrzehnte hinweg hat er im Deutschen Feuerwehrverband (DFV) und im Internationalen Feuerwehrverband (CTIF) mitgearbeitet. Die Grenzlandmeisterschaft im vergangenen September in Traun bei Linz in Oberösterreich war sein letzter internationaler Feuerwehrwettbewerb – aus Altersgründen zieht er sich zurück.