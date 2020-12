Drei weitere Corona-Todesfälle im Westerwald – Inzidenz im Kreis steigt auf 130,8

Auch bei den Neuinfektionen ist die Lage weiterhin kritisch. Während der Trend Anfang Dezember für einige Tage nach unten zeigte, liegt die Inzidenz inzwischen wieder bei 130,8 Neuansteckungen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Gleich fünf Schulen waren hiervon am Montag betroffen: An der Katharina-Kasper-Schule in Wirges, der Berggartenschule in Siershahn, der Anne-Frank-Realschule plus Montabaur und der IGS Selters gab es jeweils einen neuen Fall, an der BBS Montabaur sogar drei. Die Kontaktpersonen müssen teilweise noch ermittelt werden.

Gute Nachrichten gab es hingegen von den Kitas Clowngesicht Bad Marienberg-Langenbach, St. Johannes Montabaur-Horressen und Sonnenschein Selters sowie von der Realschule plus Salz, der Realschule plus Hachenburger Löwe und der Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges. Dort gingen jeweils Quarantänemaßnahmen zu Ende. Insgesamt zählt das Gesundheitsamt aktuell 400 aktive Corona-Fälle im Westerwaldkreis. tf