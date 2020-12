Westerwaldkreis

Nun ist der Fall eingetreten, vor dem sich alle gefürchtet haben: Das Coronavirus hat zwei Senioreneinrichtungen im Westerwaldkreis erreicht, in denen es bereits drei Todesfälle gab. Betroffen sind nach Angaben der Kreisverwaltung ein Altenheim in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach und eine Senioren-Wohngemeinschaft in der Verbandsgemeinde Selters.