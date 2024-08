Drei Jahrzehnte engagiert für Hattert: Hans-Peter Enders erhält Ehrennadel des Landes

Anzeige

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Landrat Achim Schwickert ihm nun in Montabaur die Auszeichnung mit den Worten: „Wir würdigen damit Ihr großes ehrenamtliches Engagement, über das sich die Westerwälderinnen und Westerwälder freuen können. Zudem nehmen Sie damit eine Vorbildfunktion ein, um vielleicht auch bei den Jüngeren das Interesse für das Ehrenamt zu wecken.“ Landrat Schwickert dankte ihm für sein unermüdliches Wirken im kommunalen Bereich, denn Hans-Peter Enders engagiert sich bereits seit 30 Jahren als Mitglied im Ortsgemeinderat Hattert.

Feuerwehr und Kommunalpolitik

In dieser Zeit war er in drei Wahlperioden als Beigeordneter und in einer Wahlperiode als Erster Beigeordneter tätig. Seit 2017 ist er zudem als Mitglied im Verbandsgemeinderat in Hachenburg aktiv. Im September 2023 wurde er zum Ortsbürgermeister von Hattert gewählt, sodass er nunmehr die Geschicke des Ortes verantwortlich lenkt.

Wir würdigen damit Ihr großes ehrenamtliches Engagement, über das sich die Westerwälder freuen können. Landrat Achim Schwickert

Darüber hinaus würdigte er Hans-Peter Enders für seine große Einsatzbereitschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Hattert. 1994 als passives Mitglied gestartet, trat er 2006 in den aktiven Dienst und wurde 2009 Feuerwehrmann. Zwei Jahre später wurde er zum Oberfeuerwehrmann ernannt und 2019 sogar zum Hauptfeuerwehrmann. Seit fünf Jahren ist Hans-Peter Enders nun Ehrenmitglied und Alterskamerad bei der Freiwilligen Feuerwehr Hattert. Nach wie vor unterstützt er diese, unter anderem seit 2008 als Geschäftsführer des Fördervereins.

Gratulationen entgegengenommen

Neben Gabriele Greis, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hachenburg, und Stefanie Wisser, Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Hattert, ließ es sich auch Hendrik Hering, Präsident des rheinland-pfälzischen Landtags, nicht nehmen, dem Geehrten vor Ort persönlich zu gratulieren und zu danken. Schließlich hatte er Hans-Peter Enders für die Ehrennadel vorgeschlagen. red