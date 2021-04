Der neue Ortsbürgermeister von Görgeshausen ist nicht nur mit einer 17-Punkte-Tagesordnung in sein Amt gestartet, er hat sich darüber hinaus mindestens drei große Aufgaben vorgenommen, die er absehbar mit dem Gemeinderat abarbeiten will und in Teilen als Erster Beigeordneter bereits angestoßen hat.