Plus Nister Dorftheater überzeugt ganz ohne kalte Füße: Ensemble Muffensausen aus Nister bietet perfekten Bühnenspaß Von Larissa Schütz i Das Dorftheater Muffensausen Nister nahm sein Publikum mit nach Mallorca. In der Finca „Los Kläpprigos Budos” spitzte sich die Lage auf humorvolle Weise immer weiter zu. Foto: Röder-Moldenhauer Irrungen und Wirrungen, gewürzt mit Wäller Mundart, einem gut gelaunten Ensemble und garniert mit zünftiger Musik – das sind die Zutaten für ein perfektes Theatererlebnis. Ein solches bot das Dorftheater Muffensausen Nister seinen zahlreichen Zuschauern in der Nauberghalle. Lesezeit: 3 Minuten

„Heiße Nächte – Kalte Füße” lautet der Titel der Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe, die von den Darstellern und allen Mitwirkenden überzeugend auf die Bühne gebracht wurde. Kalte Füße musste bei so viel Spielfreude niemand haben, dafür ging es viel zu heiß her. Die rasante Reise beginnt am Flughafen ...