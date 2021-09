Mit durch die Pandemie eineinhalbjähriger Verzögerung ist jetzt endlich die Dorfmoderation in Heilberscheid gestartet. Zum Auftakt versammelten sich etwa 60 Heilberscheider in der Dorfschenke und machten sich erste Gedanken darüber, was alles im Dorf gut läuft und womit die Gemeinde punkten kann. Gleichzeitig wurde aber auch überlegt, was im Dorf nicht so gut läuft und wo Verbesserungen nötig wären.