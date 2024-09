Nistertal-Büdingen

Dorfmeile bot große Vielfalt: Büdinger Jubiläumsfest klang aus

i Geschick und eine ruhige Hand waren beim Flaschenangeln auf der Dorfmeile in Nistertal-Büdingen angesagt. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer

Nach einem kurzweiligen und unterhaltsamen Festabend zum Auftakt des Dorfjubiläums „750 Jahre Büdingen“ am Freitagabend (wir berichteten) konnten Besucher und Einheimische am Sonntag im Nistertaler Ortsteil das abwechslungsreiche Angebot auf der sogenannten Dorfmeile in der Parkstraße und rund um das Bürgerhaus genießen.