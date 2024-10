Plus Staudt

Dorfentwicklung ist Bürgersache: Staudter jeden Alters sind gefragt

i So schön hat sich die Staudter Dorfmitte, die ein Wunsch der Einwohner war, entwickelt (hier ein Bild aus dem Sommer). Foto: Sven Normann

Dass die Bürger in Staudt ein großes Mitspracherecht haben, wenn es um die Entwicklung im Ort geht, war zuletzt an der neu gestalteten Staudter Dorfmitte zu sehen. Das im August fertiggestellte Projekt setzte einen Wunsch der Einwohner nach einem zentralen Dorfplatz um, der im Quartierskonzept vermerkt war. Nun ist es wieder so weit.