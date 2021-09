Doppelter Grund zur Freude: Jugendwehr Nentershausen feiert 50. Geburtstag – Neues Fahrzeug eingeweiht

„Feuerwehr live zu erleben, macht einfach Spaß“, entfuhr es dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur, Andree Stein, in Nentershausen, als er in ein Meer aus Feuerwehr-Uniformen blickte. Für die Feuerwehrfamilie der VG war es eines der ersten Male seit Pandemiebeginn, dass die Wehren in einem größeren Rahmen zum Feiern zusammenkamen. Und es gab gleich doppelten Grund zur Freude: 50 Jahre Jugendfeuerwehr Nentershausen und die Einweihung des neuen Mehrzweckfahrzeugs der Nentershäuser Wehr wurden gebührend gewürdigt.