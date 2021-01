DLR in Montabaur: Fachschulklasse für Landbau ist zurück

Montabaur

Gute Nachrichten für alle Westerwälder, die eine Fortbildung im agrarwissenschaftlichen Bereich anstreben: Die schulische Ausbildung in der Fachschulklasse für Landbau wird seit dem Herbst wieder am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Montabaur angeboten, nachdem Lehrkraftmangel im Jahr 2019 zur Schließung der Klasse geführt hatte. Bereits seit Oktober 2020 findet dort wieder Unterricht statt, berichtet die Landtagsabgeordnete Jenny Groß (CDU), die sich für den Fortbestand der Klasse eingesetzt hatte. Derzeit freilich läuft auch der Schulbetrieb am DLR aufgrund des Corona-Lockdowns nur eingeschränkt.