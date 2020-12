Westerburg

Ein heißes Eisen war es für den Stadtrat Westerburg, den Anteil festzulegen, den die Stadt an den beitragsfähigen Aufwendungen am Ausbau der Verkehrsanlage „Gemündener Tor“, „Tiergartenstraße“ sowie der „Günther-Koch-Straße“ übernimmt – und welchen Prozentsatz also die Anlieger zu stemmen haben. Darüber wurde nicht nur im Vorfeld der jüngsten Ratssitzung in den Fraktionen kontrovers diskutiert, sondern auch bei der Sitzung selbst. Schließlich folgte das Gremium mehrheitlich der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses und legte den Stadtanteil mit 40 Prozent fest. Zuvor hatte Dr. Werner Wengenroth (SPD) eine geheime Abstimmung beantragt; dieser Antrag fand im Rat jedoch keine Mehrheit.