Westerwaldkreis/Neuwied

Wie kommt für die Energiewende in Deutschland der Windstrom aus dem Norden in den Süden? Der Netzbetreiber Amprion plant dafür das sogenannte Ultranet. Eigentlich sollte die Trasse den Westerwaldkreis nur am südlichen Rand tangieren. Jetzt mussten sich aber doch einige zusätzliche Orte mit dem Thema befassen, denn es gibt zwei mögliche Alternativrouten. Das sorgt für Gesprächsstoff.