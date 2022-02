Dirk Schindowski und seine Arbeit für den Weißen Ring: Warum und wie ein Westerwälder Opfern hilft

Es sei wohl seine soziale Ader, sagt Dirk Schindowski, auf die Frage, warum er sich beim Weißen Ring engagiert. „Das ist wie eine Berufung“, fügt er an. Schon seit vielen Jahren ist es ihm ein Bedürfnis, sich um andere Menschen zu kümmern – als Rettungssanitäter seit dem Jahr 2001, davor im Katastrophenschutz der Malteser. Bei den Einsätzen bekomme man so manches mit, was viele Leute lieber unter den Mantel der Verschwiegenheit kehren würden. „Wir sehen, wenn häusliche Gewalt im Spiel ist“, sagt der 51-Jährige. Er konnte und wollte es nicht länger beim Zusehen belassen.