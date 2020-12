Westerburg

Der bisherige kommissarische Leiter Michael Niess ist in einer Feierstunde an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Westerburg zum neuen Schuldirektor ernannt worden. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung nur in kleinem Rahmen stattfinden. Nichtsdestotrotz wurde deutlich, dass Niess, der bereits seit 15 Jahren an der Schule tätig ist, eine hohe Akzeptanz bei Schülern und Kollegen erfährt. Ebenso wurde auch seine bisherige gute Zusammenarbeit mit dem Westerwaldkreis betont.