Diesel und Öl ausgelaufen: Unfall führt zu Staus in Wirges

Wirges. Zu Staus und Behinderungen ist es am Montagnachmittag ab circa 16.30 Uhr in Wirges gekommen. Ursache war ein Verkehrsunfall in der Samoborstraße zwischen der Neuen Mitte und der Einfahrt zum Möbelhaus Neust, in den ein BMW X1 und ein Lastwagen einer Tiefbaufirma verwickelt waren. Ein Unfallbeteiligter musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Nach Polizeiangaben liefen größere Mengen Diesel und Hydrauliköl aus, die aufwendig beseitigt werden mussten. Gegen 18.40 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.