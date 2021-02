Der geplante Autohof bei Heiligenroth an der Bundesstraße 255 ist seit dem vergangenen Sommer passé. Die Firma Bellersheim aus Neitersen hatte bereits Geld investiert und einige Jahre um den Standort gekämpft, die Verfahrensschritte waren sogar so weit gediehen, dass sie mit dem Bau im Frühjahr 2019 hätten beginnen können. Doch weil dazu ein fünf Hektar großes Waldstück hätte gerodet werden müssen, regte sich Widerstand in der Bevölkerung, insbesondere aus Boden.