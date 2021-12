Sie zählt zu den bekanntesten Bauwerken in Montabaur, die sogenannte Villa Sonnenschein an der Wilhelm-Mangels-Straße. Zu verdanken hat das Gebäude dies unter anderem dem trendigen Café- und Gastronomiebetrieb des ehemaligen Wirts Knut Heil, der im Jahr 2020 mit nur 60 Jahren verstorben ist. Über die Geschichte der Villa wissen die meisten Menschen allerdings nur wenig. Mit ihr hat sich der Heimatforscher Bernd Schrupp in diesem Jahr ausführlich beschäftigt.