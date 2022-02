Wie das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises am Mittwoch berichtete, sind ein 48 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Wallmerod und ein 82-Jähriger aus der VG Selters an den Folgen von oder mit Corona gestorben.

Die Anzahl der aktiven Fälle im Westerwaldkreis wurde von der Behörde in Montabaur mit 2971 beziffert. An Neubefunden sind 726 Fälle registriert worden. Die meisten aktiven Fälle, nämlich 582, gab es in der Verbandsgemeinde Montabaur, die wenigsten (119) wurden aus der VG Wallmerod gemeldet.