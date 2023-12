Die Kannenbäcker und der Sinn des Salzens: Neue Ausstellung im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen

Mehr als 100 Besucher hatten am Donnerstagabend den Weg ins Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen gefunden, denn dort gab es gleich zwei Ereignisse zu feiern: die Eröffnung der Ausstellung „Sense of Salt“ und die Eröffnung des keramischen Adventsmarktes. Bei beiden stand, wie könnte es anders sein, das kunstvolle keramische Schaffen im Mittelpunkt.