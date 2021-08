Sein Leben ist bestimmt von Wandertrieb und Heimweh. Der atlantische Wildlachs wandert über die Flüsse und großen Ströme ins Meer und schwimmt via Helgoland in den Nordatlantik bis nach Grönland und zurück. Eine fantastische Reise, die der Naturfilmer Stefan Tannenberg in einer beeindruckenden Dokumentation über und unter Wasser begleitet hat.