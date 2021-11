Die Corona-Lage im Westerwaldkreis: Zwei weitere Corona-Tote – 711 aktive Fälle

Damit sind im Westerwaldkreis seit Beginn der Pandemie insgesamt 175 Menschen an oder mit Corona gestorben. Derzeit leiden immerhin 711 Wäller an dem Virus, 142 Infizierte mehr als noch vergangenen Freitag. Dabei finden sich in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg mit 110 und Westerburg mit 133 die meisten aktiven Fälle. Die wenigsten Corona-Patienten gibt es derzeit mit 35 Personen in der VG Ransbach-Baumbach.