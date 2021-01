Die Corona-Lage im Westerwaldkreis: Weiterer Toter – Inzidenz liegt bei 85,7

Aktuell gibt es im Landkreis 247 aktive Corona-Fälle, die meisten davon (58) in der Verbandsgemeinde Montabaur, die wenigsten in der Verbandsgemeinde Selters (10). Der Inzidenzwert, also die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag am Freitag bei 85,7. Bislang wurden im Westerwaldkreis 6787 Impfungen durchgeführt (Stand 28. Januar) – 3043 davon im Landesimpfzentrum in Hachenburg und 3744 durch mobile Impfteams.