Westerwaldkreis

Die Corona-Lage im Westerwaldkreis: Inzidenz sinkt langsam

Auch im Westerwaldkreis gibt es erste Anzeichen für eine Trendwende bei der Anzahl der Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz sank am Montag auf 111,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit bleibt die Bundesnotbremse mit Ausgangsbeschränkungen aber vorerst weiterhin in Kraft.