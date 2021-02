Die Corona-Lage im Westerwald: Wieder Stufe Rot im Kreis

Neue positiv getestete Fälle meldet das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises aus diversen Notbetreuungen von Schulen und Kitas: gleich zwei sind es an der Siershahner Overbergschule, jeweils einer an der Adolf-Reichwein-Schule in Meudt, an der Theodor-Heuss-Schule in Wirges, in der Kita Marienheim Wallmerod, und in der Kita Herz-Jesu in Siershahn. Mit negativen Testergebnissen endet die Quarantäne für die Notbetreuung der Kita Zaubergarten Westerburg und der Kita St. Marien in Sessenbach.