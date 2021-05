Die Corona-Lage im Kreis: Viele Wäller shoppen auswärts – Bundes-Notbremse fällt frühestens am Freitag vor Pfingsten

Auch im Westerwaldkreis scheint sich jetzt eine Wende in der Corona-Situation abzuzeichnen: Am Donnerstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erstmals seit Langem unter die 100er-Marke gefallen. Die Inzidenz lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) am Vatertag bei 99,6, am Freitag betrug der Wert 91,1. Doch für den Westerwälder Einzelhandel, die Gastronomie und sogenannte „körpernahe Dienstleistungen“ etwa in der Kosmetikbranche gibt es vorerst noch kein grünes Licht.