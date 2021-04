Die Corona-Lage im Kreis: Quarantäne an vielen Wäller Kitas – 80-Jähriger stirbt im Kannenbäckerland

Während die Quarantäne an der Pfarrer-Giesendorf-Grundschule Dernbach, der BBS Montabaur, der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule in Nentershausen und dem Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg nach jeweils zwei Testdurchgängen beendet wurde, befinden sich nach neuen positiven Fällen 50 Personen aus der Kita St. Elisabeth in Hundsangen in Quarantäne, 39 Personen aus der Kita Pusteblume in Mündersbach, 15 Personen aus der Kita Sonnenschein in Selters sowie drei Personen aus der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn.

Jeweils zwei weitere positive Fälle wurden aus der Kita St. Josef in Hillscheid und der Kita Plumpaquatsch in Selters gemeldet. An der Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule in Nentershausen ist eine neue Quarantäne seit 31. März nach einer Testung noch in Kraft, auch an der Realschule plus in Salz sowie an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Herschbach/Oww. sind die ersten Testungen abgeschlossen, die zweiten stehen noch aus.