In wenigen Tagen beginnt der Rückbau der ehemaligen Bundesstraße 255. Los geht es in Niederahr, danach werden die Streckenabschnitte in Oberahr und Ettinghausen folgen. Nachdem die ehemalige B 255 nach der Eröffnung der neuen Umgehung 2016 zurückgestuft wurde, folgt nun der tatsächliche Rückbau der breiten Fahrbahn.