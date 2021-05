An einem Nachmittag im Frühjahr 2021 verlassen Kursteilnehmer in kleinen Gruppen die Schulungsstätte des isb-Instituts für Schulung und Beruf am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz. Der im Corona-Lockdown meist verwaiste Platz erwacht kurzzeitig zum Leben. Noch darf in den Klassenräumen kein Unterricht stattfinden, aber heute hatte der B2-Deutschkurs von Daniela Encheva aus Sofia nach Monaten im virtuellen Klassenzimmer Prüfung.