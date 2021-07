Deutscher Orchesterwettbewerb: Wäller Ensembles Cantomano und Flautastique wollen gewinnen

Das Querflötenensemble Flautastique mit der musikalischen Leiterin Karoline Schaeferdiek und das Gitarrenensemble Cantomano mit Volker Höh vom Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur (LMG) nehmen am Deutschen Orchesterwettbewerb (DOW) „virtuell.virtuos.“ teil. Insgesamt beteiligen sich 60 Ensembles mit rund 3500 Musikerinnen und Musikern an dem vom Deutschen Musikrat getragenen Wettbewerb. Bis November werden nahezu an jedem Wochenende Aufnahmeteams teilnehmende Orchester vor Ort besuchen und deren Wettbewerbsbeiträge unter Corona-Schutzbedingungen in professioneller Tonqualität aufnehmen. Unsere Zeitung war am Aufnahmetag am Landesmusikgymnasium dabei.