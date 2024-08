Plus Moschheim

Deutsche Meisterin mit Axt und Säge: Moschheimerin vertritt bei internationalem Wettkampf Deutschland

i Extremsportlerin Alrun Uebing aus Moschheim bei der Wettkampfdisziplin „Stock Saw“, wo sie einen Weltrekord hält. Foto: Andreas Schad/Stihl Timbersports

Mit muskelbepackten Armen steht Alrun Uebing auf ihrem Hof in Moschheim auf dem waagerechten Stück eines Holzstamms, schützende Stulpen an den Beinen, und schwingt die Axt. Späne fliegen in alle Richtungen. Die 51-Jährige ist Deutsche Meisterin im Sportholzfällen und bereitet sich gerade auf den nächsten Wettkampf vor. Dabei tritt sie gegen internationale Gegnerinnen an.