Detlef Nink möchte Ortsvorsteher in Altstadt bleiben: „Charakter des Ortsteils erhalten und stärken“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Detlef Nink, ich bin 60 Jahre und seit Anfang April Polizeihauptkommissar a.D., also im Ruhestand. In Altstadt wohne ich mit meiner Familie seit 1994 und bin aktiver Sänger im MGV „1848“ und als Posaunist bei den Altstädter Dorfmusikanten. Weiterhin bin ich Mitglied der Kirmesgesellschaft 1900 Altstadt und im Verein „Christkindlmarkt Altstadt e.V.“.

Mein politischer Werdegang

Mitglied der SPD, stellv. Vorsitzender im SPD OV Hachenburg. Mitglied im Stadtrat der Stadt Hachenburg und im Ortsbeirat Altstadt seit 2014. Ortsvorsteher Altstadt seit 2020.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Stärkung und Erhalt des dörflichen Charakters gemeinsam mit Bürgerschaft und den Altstädter Vereinen. Neubau der Grillhütte Altstadt. Entwicklung der Ortsmitte Altstadt und Gestaltung des Festplatzes in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro RU-Plan, der heimischen Gastronomie und der Westerwald-Brauerei. Vorantreiben der Planungen zum Ausbau der Bundesstraße 8 in Richtung Höchstenbach zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Altstadt zusammen mit den Gemeinden Steinebach an der Wied und Schenkelberg. Ideensammlung mit Ortsbeirat und den Bürgerinnen und Bürgern aus Altstadt in Form von Klausurtagungen und Work-Shops zur Förderung und Erhalt der Wohnqualität in Altstadt. Integration von neu hinzugezogenen Einwohnern des Ortsteils in die dörfliche Gemeinschaft.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Ich werde mich verstärkt im Stadtrat für den Ortsteil Altstadt einsetzen. Die letzten fünf Jahre waren mir als Beigeordneter der Stadt Hachenburg „die Hände gebunden“, und wir konnten nicht die Ziele erreichen, die wir uns als Ortsbeirat gewünscht hätten. Zusammen mit dem neuen Ortsbeirat wollen wir als starke Stimme „Gemeinsam für Altstadt“ den Charakter des Ortsteils erhalten und stärken.

Das sind meine Ecken und Kanten

Fragen Sie am besten Andere.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam für Hachenburg und den Ortsteil Altstadt.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.