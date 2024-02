„Derwisch schneller, höher, weiter“: Dernbacher Jecken feiern tolle Karnevalssitzung

Auch die Derwischer Nachwuchstanzgruppe Dance Connection lieferte eine tolle Show ab. Foto: Becher/Punke

Im Kostüm der Freiheitsstatue führte Uli Burchards mit viel Schwung und guter Laune durch das Programm, das mit den Groove-Kids begann und zeigte, welch hohe Qualität der Nachwuchs des DCV hat. Es folgte Natascha Bayer aus Deesen, die die Lachmuskeln der Zuschauer mit ihrem betörenden Charme an die Grenzen brachte. Der fulminante Auftritt der Sundancers aus Helferskirchen beeindruckte die Zuschauer mit der hohen Qualität des Tanzes, gepaart mit einer spannenden Story und tollen Kostümen.

Esther Zimmermann und Petra Fey, die im Derwischer Karneval eine feste Größe sind, begaben sich auf touristische Pfade und erfreuten die Zuschauer mit zahlreichen Pointen. Es folgte die Dance Connection, eine weitere Tanzgruppe des Derwischer Nachwuchses, die mit viel Fröhlichkeit und tänzerischem Können eine tolle Show ablieferte. Thomas Burchards machte deutlich, dass er gar nicht auf die Bühne wollte und zum Spaß des Publikums von seiner Frau dazu gezwungen wurde.

Neue Garde für Dernbach

Nach der Pause präsentierte sich der neue Stolz des DCV: Eine neue Garde hat sich formiert, die mit einem klassischen Gardetanz und neuen Kostümen in Derwischer Farben für Furore sorgte. Uli Burchards warb für den Nachwuchs: Die „Derwischer Funken“, so der Name der neuen Garde, dürfen noch wachsen. Alle Mädchen und Jungen ab 14 Jahren können teilnehmen. Die Perlweinschnecken, eine weitere feste Größe im Programm, trieben das Motto auf die Spitze, indem sie ihren Tanz in „Stars and Stripes“ präsentierten.

Die 6-Bombs machten bei ihrem musikalischen Streifzug durch Dernbach auf die aktuellen Ereignisse im Dorf aufmerksam und brachten „mit ihren melodischen Evergreens eine besondere, gefühlvolle Stimmung in den Saal“, wie es in dem DCV-Bericht heißt. Danach brachte das D-Team, die neue Showtanzgruppe des DCV, den Saal erneut mit einem tollen Tanz und waghalsigen Hebefiguren zum Beben.

Das Männerballett setzte im Footballdress einen mehr als gelungenen Schlusspunkt hinter die Sitzung. Im großen Finale zeigte sich, wie stolz alle Vereinsmitglieder auf das sind, was sie auf der Bühne präsentiert haben. Aus tiefster Seele sangen sie gemeinsam das Derwischer Lied. „Besonderer Dank gilt hier auch allen Vereinsmitgliedern, die hinter der Bühne mitgewirkt haben und ohne die eine solche Sitzung nicht möglich gewesen wäre“, betont der DCV. „Wir sind wieder da, wo wir hin wollten.“ red