Am Heilborn am Ortsrand von Dernbach zeigt sich erstes Frühlingsgrün, die Vögel zwitschern und über der idyllischen Szenerie liegt herrliche Ruhe. Verschiedene Bänke laden zum Innehalten ein. Dass am großen Parkplatz nur noch zwei von vorher drei weißen Sitzgelegenheiten aus Kunststoff stehen, bekümmert die Schwestern des nahe gelegenen Dernbacher Klosters: Nicht zum ersten Mal wurde der Ort der Energie beschädigt.