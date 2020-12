Der Wäller Andreas Nick (CDU) will im Röttgen-Team politische Impulse setzen

Westerwald/Berlin

Das Rennen um den Parteivorsitz der Bundes-CDU läuft auch in der Adventszeit und trotz Corona auf Hochtouren. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen wollen sich beim digitalen Bundesparteitag im Januar als Nachfolger von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl stellen. Und mittendrin ist neben der Linzerin Ellen Demuth auch ein Westerwälder: Der 53-jährige Bundestagsabgeordnete Dr. Andreas Nick soll federführend die Bundes-CDU modernisieren und in neuen Milieus verankern. Norbert Röttgen will den Montabaurer im Falle seines Sieges in sein Team berufen. Als Mitglied der Lenkungsgruppe, deren Chefstrategin die 38-jährige Rheinland-Pfälzerin Ellen Demuth ist, soll Nick die CDU neu aufstellen. Weitere Mitglieder sind die Vorsitzende der Herrhausen-Gesellschaft Anna Herrhausen sowie die Bundestagsabgeordneten Elisabeth Motschmann, Johann Wadephul, Kai Whittaker sowie die Leopoldina-Forscherin Christiane Kuhl. Wir haben mit dem Montabaurer Andreas Nick über notwendige Weichenstellungen seiner Partei gesprochen.