Rennerod

Spannender Abend für Nico Traut bei „The Voice of Germany“: Lange musste der Renneroder ums Weiterkommen zittern. Am Ende hatte der sympathische Westerwälder den Sprung ins Halbfinale der Talentshow geschafft. Während seine Freundin Hannah den Einzug in die nächste Runde verpasste, setzten sich zwei andere Kandidaten aus der Region durch.