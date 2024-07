Plus Koblenz/Wied

Der Rechtsstreit geht weiter: Jagdpächter von Wied muss Wolfsschilder abhängen

i Diese Schilder sollen laut Kreis zügig aus dem Naturschutzgebiet „Oberes Wiedtal“ verschwinden. Foto: Markus Kratzer

In der Auseinandersetzung um Schilder im Naturschutzgebiet „Oberes Wiedtal“, die auf das Vorkommen des Wolfes hinweisen, hat der Westerwaldkreis vor dem Verwaltungsgericht Koblenz einen Erfolg erzielt. Dort wurde entschieden, dass die „naturschutzrechtliche Beseitigungsanordnung“ ohne Aufschub umzusetzen ist. Klaus Koch, Jagdpächter in Wied, muss die Schilder also abhängen (Aktenzeichen 4 L 563/24.KO). Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist aber noch nicht gesprochen.