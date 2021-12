Auch in diesem Jahr zählen die Wege zwischen Montabaur und dem Stadtteil Horressen zu den beliebtesten Wanderstrecken in der Weihnachtszeit. Der Krippenweg am Biebrichsbach, vor vier Jahren noch als vergleichsweise kleines Projekt gestartet, hat sich inzwischen zu einem 7,7 Kilometer langen Rundweg ausgewachsen, in dessen Verlauf man mehr als 200 Darstellungen der Heiligen Familie entdecken kann.