Winkelbach

Der „Eiskeller“ in Winkelbach war eine Institution, bekannter als der Ort selbst. Jetzt ist die Gaststätte Geschichte. Die letzten Stammgäste sind gegangen. Hinter ihnen hat Wirtin Erika Schmelter nach knapp 75 Jahren zum letzten Mal die Tür zum Schankraum verschlossen. Ihr Vater Gustav Geyer hatte als junger Mann schon immer den Gedanken, oben an der B 8 – „an da Stross“ – ein Haus zu bauen und eine Gastwirtschaft zu errichten. Und er setzte sein Vorhaben in die Tat um.