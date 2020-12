Westerwaldkreis

Die Brotregale in den Bäckereien sind besonders kurz vor dem Wochenende leer gekauft, Brot ist so beliebt wie nie, sagt Hubert Quirmbach, Obermeister der Bäckerinnung Rhein-Westerwald. Und trotzdem: „Die Lage ist dramatisch, obwohl die Bäckereien geöffnet bleiben dürfen, es wird sehr viel weniger umgesetzt“, ist er besorgt. Denn: „Den kleinen Bäckereien ist das zweite Standbein weggebrochen“, weiß Quirmbach aus eigener Erfahrung. Sein Appell im Sinne all seiner Kollegen: „Kauft weiter bei Eurem Dorfbäcker ein, damit der Ofen nicht endgültig ausgeht.“