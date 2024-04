„Musikalisch zum Denken anregen“, das ist die Intention der Gruppe „WIR“ aus Montabaur, ein seit mehr als 30 Jahren bestehender Chor, der am Sonntag ein Benefizkonzert in der katholischen Kirche St. Josef in Niederelbert für den Verein Gerechtigkeit den Menschen veranstaltete. Foto: Hans-Peter Metternich