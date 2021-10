Sie wollten schauen, was das Festival mit ihnen machen würde, so hatten es die beiden Macher der Reihe Denkbares während der Vorbereitungen zu der Premiere des mehrtägigen Philosophie-Ereignisses an prominenten Orten im Westerwald und in Koblenz gesagt. Einige Tage danach spüren Holger Zaborowski und Martin W. Ramb zwar immer noch die Nachwehen einiger anstrengender Veranstaltungstage, es überwiegt aber die Freude über eine gelungene Verwandlung ihrer Reihe hin zu einem Festival.