Westerwald

Er hätte so schön werden können, der mittlerweile siebte RZ-Winterwandertag im und um den Stöffel-Park bei Enspel am ersten Sonntag des Jahres 2021. Doch leider ist er ja der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen (wir berichteten bereits). Doch warum nicht das kommende verlängerte Wochenende am Jahresbeginn nutzen und einfach auf eigene Faust rund um den Stöffel-Park auf Wandertour gehen? Bieten sich doch gerade dort einige interessante Möglichkeiten. Und mit ein bisschen Glück könnte es sogar eine richtige Winterwanderung werden, wenn noch etwas Schnee fällt.